Over 60.000 på Wembley – WHO bekymret over oppmykningen i EM-landene

Britiske myndigheter bekreftet tirsdag at Wembley vil fylles opp mer enn den har blitt i de foregående EM-kampene med 75 prosent av kapasiteten på stadionet som tar 90.000 mennesker.

Dermed vil semifinalene og finalen være gjenstand for den største samlingen av tilskuere på et sportsarrangement i Storbritannia på over 15 måneder.

– Finalene ligger an til å bli et uforglemmelig øyeblikk, når vi nå skal forsøke å hente oss inn igjen etter pandemien, sa kulturminister Oliver Dowden.

Senere tirsdag gikk WHO ut og ytret sin bekymring.

– WHO er bekymret over lettelsene i restriksjoner i noen av vertslandene (...). Noen av stadionene i turneringen øker nå antall tillatte tilskuere på kamper, sa Robb Butler, sjefen ved WHOs Europa-kontor, til nyhetsbyrået AFP.

Ansvarlig

Ryktene har svirret om at semifinalene og finalene kunne bli flyttet på grunn av den smittsomme deltavarianten av koronaviruset som har gjort sitt inntog i England. Uefa bekreftet tirsdag at det ikke er noen planer om å flytte kampene.

– Uefa, Englands fotballforbund og nasjonale myndigheter jobber tett sammen for å sørge for at semifinalene og finalen i EM på vellykket vis skal gå på Wembley, og det foreligger ingen planer om å endre arena for disse kampene», sa en talsmann for forbundet.

Samtidig ga Tysklands statsminister Angela Merkel tirsdag uttrykk for at hun håper Uefa vil opptre «ansvarlig» med hensyn til å arrangere EM-kamper i England.

– Jeg håper at Uefa vil håndtere dette på en ansvarlig måte, og jeg synes ikke det vil være lurt om arenaene er fulle, sa hun ifølge nyhetsbyrået AP.

Italia skeptisk

Mandag mer enn antydet Italias statsminister Mario Draghi at EM-finalen i fotball ikke bør avholdes i London som følge av oppsvinget i virustilfeller den siste tiden.

– Jeg støtter at finalen ikke finner sted i et land der risikoen for smitte åpenbart er stor, sa han etter et møte med nettopp Merkel.

Semifinalene skal avvikles 6. og 7. juli, mens finalen spilles 11. juli.

