Molde-spiller solgt til nederlandsk storklubb

NTB Sport

Det bekrefter Molde på sine nettsider tirsdag. Administrerende direktør Ole Erik Stavrum opplyser at det er enighet mellom klubbene om en overgang for Pedersen.

Høyrebacken kom til Molde før 2020-sesongen fra Tromsø og er registrert med to mål for klubben.

Stortalentet har kontrakt med Feyenoord fra 1. juli.

– Marcus er et fantastisk talent. Han har tatt store steg fra han kom til klubben i fjor vinter og nå er han klar for nederlandsk fotball. Det er utrolig godt gjort. Overgangen var riktig for alle parter, så jeg ser fram til å følge med ham videre, sier Ole Erik Stavrum.

Pedersen har signert en avtale med Feyenoord som strekker seg fram til 2026.

– Med signeringen av Marcus har vi tilstrekkelig dekning på høyrebacken. Han er en talentfull gutt som allerede har de nødvendige kampminuttene i beina for alderen. Vi er sikre på at han vil ta de neste skrittene i utviklingen sin her i Feyenoord, sier den nederlandske klubbens tekniske direktør Frank Arnesen.

20-årige Pedersen gleder seg til eventyret som venter.

– Feyenoord er den ideelle klubben for meg å utvikle meg videre i. Detter det nye eventyret jeg lette etter. Den nederlandske ligaen og måten mange lag spiller på kjenner jeg godt fra før. Jeg gleder meg veldig til å møte lagkameratene mine, støtteapparatet og selvfølgelig supporterne, sier han ifølge sin nye arbeidsgiver.

Det er ikke kjent hva Feyenoord betaler i overgangssum for unggutten.

