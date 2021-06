Modric sendte Kroatia videre i EM – Skottland utslått igjen

NTB Sport

Begge lag hadde kniven på strupen og var tvunget til å vinne for å ta seg videre til åttedelsfinale i EM. Kampen sto og vippet på 1-1 da Modric i det 62. minutt fikk rom til skudd fra 18 meters hold. Med utsiden av høyrefoten skrudde han ballen opp i krysset utenfor keeper David Marshalls rekkevidde.

Ivan Perisic, også han en kroatisk spiller som vil få legendestatus når han legger opp, punkterte kampen da han nikket inn Modrics hjørnespark i det 77. minutt. Da slo han nesten av lyden på Hampden Park.

Finalisten fra VM for tre år kom til skjebnekampen med bare to seirer på sine 11 siste landskamper, men Modric førte laget videre. Samtidig sørget han for at Skottland fortsatt aldri har tatt seg videre fra gruppespillet i et EM eller VM, etter 11 forsøk.

– Gutta er knust. De la så mye energi i det, og tilhengerne var fantastiske. Kroatia hadde rett og slett for mye kvalitet, sa skottenes målscorer Callum McGregor til ITV.

Mange tror at 35-årige Modric gir seg på landslaget når EM er over. Nå får vi se Real Madrid-playmakeren i den rutete drakten iallfall en gang til.

Alt eller intet

England og Tsjekkia var begge klare for cupspillet før de spilte om gruppeseieren på Wembley. 55 mil lenger nord sto det mye mer på spill. Begge lag visste at ett poeng ville være for lite.

Skottene gikk til verket med stor entusiasme og presset veldig i starten. Allerede etter fem minutter kom den første sjansen da Ché Adams var centimeter fra å få foten på John McGinns innlegg.

Så greide Kroatia å ta farten av skottenes offensiv og feste et grep om kampen. Allerede på sin første sjanse i det 17. minutt tok kroatene ledelsen, takket være noen gode prestasjoner og lite imponerende forsvarsspill.

Etter en opprulling slo Josip Juranovic inn fra høyre. Ved lengste stolpe vant Perisic i lufta mot Stephen O'Donnell og nikket ned til Nikola Vlasic, som dempet med brystet. Mens Callum McGregor og Scott McTominay sto og så på i den tro at de blokkerte hans vei til mål, slengte han ut tåspissen og dyttet ballen forbi dem og inn i hjørnet.

Kroatia så ut til å ha full kontroll, men skottene fant fram kampviljen og begynte å yppe seg framover igjen. Etter et fryktelig balltap av Modric tvang McGinn keeper Dominik Livakovic til en god redning.

I det 42. minutt kom utligningen, etter et skotsk angrep der Kroatia aldri greide å klarere ordentlig. Gang på gang ble ballen spilt inn igjen. Siste gang var det Domagoj Vida som prøvde å få den unna, men McGregor stoppet den rett utenfor 16-meterstreken og skjøt den flatt i hjørnet forbi flere kroatiske blokkeringsforsøk.

Taktpinnen

Kroatia grep taktpinnen igjen fra start i den andre omgangen. Josko Gvardiol ble spilt gjennom, men Marshall kom ut og blokkerte. Deretter ble Perisic stukket gjennom og tvang keeperen til en ny god redning.

Skottene slo tilbake da McGinn løp inn på blindsiden og nådde et innlegg fra Stuart Armstrong ved lengste stolpe, men traff ikke ballen ordentlig, og den gikk utenfor.

Noen minutter senere ble skottene for passive i presset i et kroatisk angrep. Kovacic rullet ballen til siden der Modric hadde god tid til å sikte, og dermed ledet Kroatia igjen. Et kvarter senere gikk Perisic i været ved nærmeste stolpe på Modrics hjørnespark fra venstre og styrte ballen i lengste hjørne.

Modric er nå både den yngste og den eldste som har scoret for Kroatia i EM. Han scoret mot Østerrike som 22-åring i 2008.

Skottland tok EM-plassen Norge ikke greide å gripe i nasjonsligaomspillet i fjor høst, men greide ikke å benytte den til å bryte sin sluttspillforbannelse. Skottenes første sluttspill siden VM i 1998 (da de var i gruppe med Norge) endte som det pleier, med skuffelse.

Kroatia ble gruppetoer og kan se fram til åttedelsfinale i EM, men det blir uten stopperkjempen Dejan Lovren, som pådro seg gult kort.

(©NTB)