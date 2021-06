Middels friidrettskveld for de norske i Karlstad

NTB Sport

Marcus Thomsen ble nummer to i kule med 20,15, som er et godt stykke bak hans årsbeste på 20,96. Han hadde tre støt over 20 meter, melder bloggen Friidrett1.

I stav ble Simen Guttormsen og Pål Haugen Lillefosse nummer tre og fire etter at begge gikk over 5,30. Sveriges verdensstjerne Armand Duplantis imponerte ved å gå over seks meter på en kjølig kveld med striregn.

– Dette er noe av det vanskeligste jeg har gjort. Jeg er ganske stolt, sa verdensrekordholderen til TT.

Jacob Boutera ble nummer fire på 3000 meter hinder med 8.39,49, nesten 13 sekunder bak sin ferske personlige rekord.

Sven Martin Skagestad ble nummer tre i diskos takket være et kast på 60,17 i siste omgang. Før det hadde han fire ugyldige kast og 57,99. Verdensener Daniel Ståhl fra Sverige vant med 67,64.

Beatrice Nedberge Llano ble nummer fire i slegge for kvinner med 60,37, som er åtte meter bak hennes årsbeste.

