Maalen ferdig som trener i Ranheim

NTB Sport

Avgjørelsen om å avslutte samarbeidet med Maalen bekreftes på Ranheims nettsider.

Der heter det at Maalen og klubbledelsen gjennom helgen har vært i dialog. Den endte med at partene har bestemt seg for å skille lag.

«Da vi innledet dialogen i helgen opplevde vi at klubben over tid har kjørt seg fast med tanke på sportslig utvikling og prestasjoner. Det kan være noe som skjer uten at en trener gjør en svakere jobb, men gjennom at det oppstår slitasje etter mange gode år sammen», skriver klubben.

«Vi har sterk tro på at et skifte vil kunne skape og utløse sportslig utvikling for både klubben og Svein som trener», heter det videre.

Ranheim har kun Stjørdals-Blink bak seg på tabellen etter seks serieomganger i 1. divisjon. Fem poeng er fasiten så langt.

– Jeg har som styremedlem i fjor og nå som styreleder fått lov til å jobbe tett med Svein i 16 måneder. Det har vært både spennende, lærerikt og ikke minst veldig hyggelig. Jeg har virkelig både ønsket, og jobbet hardt for, at vi skulle få dette til sammen med Svein, men slik ble det altså ikke, sier styreleder Lars Asle Einarsen i en uttalelse.

Maalen selv takker for opplevelsene i trønderklubben.

– Jeg har hatt utrolige år i Ranheim og hatt gleden av å gi mitt bidrag til at klubben har gått fra å være en liten underdog til å bli en klubb som kan konkurrere med de største i norsk fotball, sier han.

43-åringen ble assistenttrener i Ranheim i 2013. I 2015 fikk han jobben som hovedtrener.

I 2018 ble Maalen kåret til årets trener i Eliteserien.

(©NTB)