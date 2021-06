LSK-Haavi med fire mål mot Klepp

NTB Sport

Blant de fire målene var det flotteste hvor hun hadde løpt seg fri på venstrekanten. Etter hvert skar hun inn i feltet og banket ballen i det lengste hjørnet.

Før det sendte hun LSK i føringen 1-0 med en avslutning fra seks meter. men Klepp utlignet ved Marie-Yasmine D'Anjou like etter. Deretter kom raidet før et straffespark sørget for 3-1 til pause. Etter hvilen scoret 29-åringen 4-1-målet da hun utnyttet et høyt Klepp-forsvar og en keeper på halvdistanse.

Mimmi Löfwenius la på til 5-1 like før slutt for LSK som har scoret 16 mål på sesongens første fire kamper.

Haavi er toppscorer i Toppserien med seks mål. I fjorårssesongen gikk Haavi til topps på NTB-børsen og fikk prisen som årets spiller.

LSK Kvinner har full pott så langt med fire seirer. Vålerenga, Rosenborg og Sandviken har også full pott på sine tre første kamper og følger tett på.

