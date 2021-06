LSK-Haavi med fire mål mot Klepp – alle topplagene vant

NTB Sport

Sandviken, Vålerenga, LSK og Rosenborg er alle uten poengtap etter fire runder og har skaffet seg en betydelig luke til resten av lagene. Sandviken overtok tabelltoppen med sin 5-0-seier over Lyn, men det skiller bare to plussmål mellom de fire første.

Vålerenga vant 2-0 over Arna-Bjørnar, Rosenborg 1-0 over Avaldsnes.

Selv om Elisabeth Terland imponerte med to mål og en assist for Sandviken, var Haavi utvilsomt dagens kvinne. Blant de fire målene hennes var det flotteste da hun løp seg fri på venstrekanten. Etter hvert skar hun inn i feltet og banket ballen i det lengste hjørnet.

Før det sendte hun LSK i føringen 1-0 med en avslutning fra seks meter, men Klepp utlignet ved Marie-Yasmine D'Anjou like etter. Deretter kom det nevnte raidet før et straffespark sørget for 3-1 til pause. Etter hvilen scoret 29-åringen 4-1-målet da hun utnyttet et høyt Klepp-forsvar og en keeper på halvdistanse.

Målfest

Mimmi Löfwenius la på til 5-1 like før slutt for LSK, som har scoret 16 mål på sesongens første fire kamper. Alle er vunnet. Sandviken har nå ti plussmål, Vålerenga ni, LSK og Rosenborg åtte.

Haavi er toppscorer i Toppserien med seks mål. I fjorårssesongen gikk hun til topps på NTB-børsen og fikk prisen som årets spiller.

Sandviken gjorde kort prosess med Lyn og vant hele 5-0. Terland scoret to mål og bidro også med en assist. Lisa Naalsund, Maria Brochmann og Vilde Hasund scoret også. Målfesten løftet Sandviken fra fjerde- til førsteplass.

Islandsk dobbel

Vålerenga måtte slite lenge for å bryte ned forsvaret til tabelljumbo Arna-Bjørnar, men to raske mål i det 71. og 75. minutt ordnet tre poeng. Begge målene ble scoret av islendinger. Først traff Ingibjörg Sigurdardóttir etter et frispark, så doblet Amanda Andradottir.

Lisa-Marie Utland ble matchvinner da Rosenborg halte i land 1-0 over Avaldsnes, som fortsatt er uten poeng. Landslagsspissen brukte muskler inne i boksen og satte foten på et innlegg fra Mali Lilleås Næss like før pause.

Avaldsnes, med hjemvendt utenlandsproff Karina Sævik i laget, hevet seg etter pause og kom til flere store sjanser, men keeper Kristine Nøstmo sørget for at RBK fortsatt er uten baklengsmål eller poengtap.

Klepp på femteplass har bare halvparten så mange poeng (6) som Rosenborg på fjerdeplass.

