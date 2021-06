Drømmestart for Tjelmeland i Start-debuten – HamKam med luke på tabelltopp

NTB Sport

Start sto med tre strake kamper uten seier og hadde nylig sparket sin hovedtrener Joey Hardarson. Inn portene i Kristiansand var tidligere Ull/Kisa-trener Sindre Tjelmeland kommet.

Han fikk ikke god tid på seg til å gjøre endringer før oppgjøret mot Grorud, men kampen begynte bra.

Etter 13 minutter scoret Martin Ramsland sesongens tredje mål. Grorud tok mer og mer over spillet og skapte noen store sjanser uten å score. Etter hvilen banket den danske innbytteren Sebastian Buch inn 2-0 for sørlendingene.

Start avgjorde kampen ved kaptein Kristoffer Tønnessen med et flott skudd etter 70 minutter. Like etter var det Eirik Schulzes tur etter flott forarbeid av Ramsland. Grorud satte inn et trøstemål ved Oscar Aga og fikk endelig uttelling etter å ha skapt mange gode muligheter.

HamKam med luke

Kjetil Rekdals HamKam vant 2-1 over Sogndal. Det ga serielederen fire poengs luke til nærmeste rival Fredrikstad, som tapte.

Akor Jerome Adams scoret først for Sogndal etter kvarteret spilt, men Jonas Enkerud utlignet like før pause. Etter pause scoret angriperen Kristian Eriksen sitt fjerde mål for sesongen, og det ble vinnermålet. Sogndal ga seg ikke, og seks minutter før slutt var Endre Kupen nær å utligne, men avslutningen hans gikk i tverrliggeren.

Hamarsingene er det eneste ubeseirede laget i 1. divisjon og har sluppet inn kun fire mål. Det er tre færre enn de neste på lista, Åsane og Strømmen.

De antatte topplagene Ranheim og Aalesund, som begge har slitt til nå, vant sine kamper 4-2 og 5-1 over henholdsvis Raufoss og Stjørdals-Blink. Aalesund og Start er sju poeng bak Hamkam, mens Ranheim har ni poeng opp til toppen.

Drama i Jessheim

Fredrikstad så ut til å få nok en seier, men det nyopprykkede laget fikk uventede problemer etter å ha tatt ledelsen 1-0 over Ull/Kisa. Først fikk Ull/Kisas stopper Morten Sundli rødt kort, men på to raske minutter sørget Jessheim-klubben for to mål og tok ledelsen.

Kampen hadde enda mer drama i seg mot slutten av den andre omgangen. Nicolay Solberg utlignet og ga håp om tre FFK-poeng, men i stedet scoret Ole Sebastian Sundgot, som er nevøen til fungerende hovedtrener i Kisa Arild Sundgot. 3-2-seieren var Kisas tredje strake seier.

Bryne og KFUM spilte 1-1, mens det samme resultatet kom i Grimstad mellom Jerv og Bryne. Åsane – Sandnes Ulf endte 2-2.

Den sjuende runden i 1. divisjon inneholdt hele 33 mål fordelt på de åtte kampene som ble spilt tirsdag kveld.

