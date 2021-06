Ruud vant første kamp på Mallorca

NTB Sport

Dette var bare Ruuds tredje kamp på gress i karrieren. I 2018 røk han ut for Antoine Hoang i kvalifiseringen til Wimbledon, mens det året etter ble tap for John Isner i første runde. Ruud er best på grus.

I stekende varme klarte han mandag endelig å vinne på gress. Det gjorde han i en kamp som varte i litt over en time og 39 minutter. I neste runde skal Ruud opp mot vinneren av Tennys Sandgren og Jaume Munar.

– Jeg føler meg bra. Det er første gang jeg vinner på gress, så jeg er veldig glad. Jeg spiller ikke mye gress. Hver gang jeg kan vinne på det underlaget, er det veldig stort, sa Ruud etter seieren.

– Jeg elsker å spille på Mallorca. Det er et nydelig sted, og jeg håper å komme tilbake hit i mange år til.

Dersom Ruud vinner den andre runden, venter mest sannsynlig et stormøte mot Daniil Medvedev i kvartfinalen. Russeren er førsteseedet og ranket som nummer to i verden.

Brøt sent

I første sett holdt spillerne egen serve til det sto 5–4 til Ruud. Da viste nordmannen muskler og brøt til settseier.

Deretter åpnet Ruud neste sett med å bli brutt, men han brøt umiddelbart tilbake. Simon hadde mulighet til å bryte Ruud på 4–4 da han ledet 40–30 i gamet, men Ruud holdt hodet kaldt og vant tre poeng på rad til 5-4.

På 6-5 til Ruud var den norske tennisproffen igjen på hugget. Ruud hadde to matchballer på 40-15. Først skjøt han den ut av banen til 30-40, før han skjøt ballen i nettet til 40-40.

Så banket Simon inn et serveess og en knallhard serve. Med det utlignet franskmannen til 6-6. Dermed var det duket for tiebreak. Der vant Ruud 7-4.

Jakter ny kvartfinale

Siden Ruud tapte for Jiri Vesely i andre runde av Murray River Open i februar, har han nådd minst kvartfinale i alle de siste seks ATP-turneringene han har spilt. Nå jakter han sin sjuende.

Turneringen er en oppladning til Wimbledon, og det ga Ruud også uttrykk for i seiersintervjuet. Der ble han spurt om han hadde et mål om å være topp ti i verden etter gress-sesongen.

– Wimbledon er jo den største gressturneringen. Dette er en fin oppladning, men jeg gråter ikke hvis jeg ikke er topp ti i verden etter gress-sesongen. Men det er et mål for meg, selvfølgelig.

For Simon var tapet hans niende på rad. Han har tidligere spilt kvartfinale i Wimbledon. Det skjedde i 2015.

(©NTB)