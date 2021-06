Felix klar for sitt femte OL

NTB Sport

Allyson Felix er klar for sitt femte OL etter å ha har blitt nummer to på 400 meter under de amerikanske OL-uttakingene i Eugene, Oregon.

Hun løp inn til 50,02 og ble bare slått av Quanera Hayes som var 0,24 sekunder raskere. Dermed får 35 åringen muligheten til å tangere eller gå forbi Merlene Otteys ti OL-medaljer.

Størst sjanser til det vil hun få på 4 x 400 meter.

– Jeg er stolt av meg selv. Det er veldig mye dette handler om. Mange ganger har jeg ikke vært sikker på at kunne gjøres. Jeg er så stolt over at jeg har kjempet og gjort dette mulig, sa hun.

Det var flere sprintveteraner som forsøkte å ta seg til OL, men uten å lykkes. Den 39 år gamle OL-vinneren Justin Gatlin ga seg halvveis på mennenes 100 meter og endte sist. Den nye amerikanske spintæraen tilhører Trayvon Bromell (9,80), Ronnie Baker (9,85) og Fred Kerley (9,85) som tok de tre første plassene.

Bromell som har slitt med skader tidligere sesonger blir storfavoritt i Tokyo. Han har årsbeste i verden med 9,77, men ingen amerikansk sprinter har vunnet 100 meteren i OL siden Gatlin gikk til topps i 2004.

Den annen storsprinter Noah Lyles endte midt i flokken, men han er likevel favoritten på 200 meter.

Regjerende OL-vinner på 100 meter hekk, Brianna McNeal, endte på annenplassen, men hennes OL-tur avhenger av om hennes dopinganke går igjennom. Hun er utestengt for fem år for brudd på dopingbestemmelsene, men har fått lov å delta i OL-uttakingene så lenge anken er under behandling. Den skal avgjøres denne uken.

Gabbi Cunningham som tok fjerdeplassen kan ta hennes plass.

