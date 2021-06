Chilwell og Mount isoleres fra Englands EM-tropp

NTB Sport

Det opplyser Det engelske fotballforbundet (FA) på Twitter. Meldingen inneholder ingen avklaringer med hensyn til om Chelsea-duoen kan spille tirsdagens kamp mot Tsjekkia.

På en pressekonferanse opplyser landslagssjef Gareth Southgate at det er usikkert om Mount og Chilwell er aktuelle for møtet med tsjekkerne. Han opplyser videre at det pågår samtaler som vil avklare situasjonen.

Midtbanemann Mount har spilt alle minuttene for England til nå i mesterskapet, mens Chilwell så langt ikke har vært på banen.

FA sier de to har gått i isolasjon etter konsultasjon med engelske helsemyndigheter. Hele den engelske troppen avga virustester mandag ettermiddag, og samtlige kom tilbake negative.

– Vi vil fortsette å følge alle koronaprotokollene og testregimet til Uefa, samtidig som vi fortsetter å ha tett kontakt med engelske helsemyndigheter, opplyser FA videre i sin melding.

Chelsea-spiller Billy Gilmour og Skottland spilte 0-0 mot England fredag. Etter kampen skal klubbkameratene ha klemt hverandre og pratet sammen. 20 år gamle Gilmour ble kåret til banens beste.

Tidligere mandag kom meldingen om at Gilmour hadde testet positivt for korona. Det gjør ham uaktuell til kampen mot Kroatia. Chelsea-spilleren må i tråd med britiske regler gå i selvisolasjon i ti dager.

Skottene må vinne for å kunne ta seg til åttedelsfinale.

Skottland hadde også koronasmitte i leiren før EM. John Fleck testet positivt da laget var på treningsleir i Spania i oppkjøringen.

