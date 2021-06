NTB Sport

Det franske laget har lagt ut en video på Twitter der de presenterer de åtte rytterne de sender til Tour de France. Boasson Hagen er en av dem.

34-åringen har tre etappeseirer i prestisjerittet. Han vant to etapper i 2011 og én i 2017.

Også Amund Grøndahl Jansen er klar for sommerens tour. Han er med i BikeExchange-troppen. Det er lite trolig at Alexander Kristoff deltar for UAE-laget.

