Uefa stoppet gransking av Tysklands regnbuefargede kapteinsbind

Landslagsmålvakten var iført det regnbuefargede kapteinsbindet i 4-2-seieren over Portugal lørdag. I etterkant kom det rapporter om at Uefa ville se nærmere på om det hele kunne klassifiseres som en politisk markering.

Søndag melder Det tyske fotballforbundet (DFB) på sin Twitter-konto at faren for straff er over.

«Uefa har i dag delt med DFB at de har stanset granskningen at det regnbuefargede kapteinsbindet som ble båret av Manuel Neuer», skriver forbundet.

Videre heter det at kapteinsbindet i et brev er vurdert som et symbol på mangfold og derfor del av en «god sak».

Meldingene om at Tyskland kunne bli straffet for regnbue-markeringen skapte sterke reaksjoner fra mange hold.

Uefa har ikke uttalt seg offentlig i saken.

