Uefa skal etterforske homofobisk banner og apelyder under EM-kamper

NTB Sport

Uefa opplyser søndag at det er åpnet etterforskning i forbindelse med at et homofobisk banner angivelig ble vist fram under kampen mellom Ungarn og Portugal i Budapest.

Da Frankrike møtte ungarerne samme sted skal flere spillere, blant dem superstjernen Kylian Mbappé, ha blitt møtt med apelyder av hjemmefansen.

Etterforskningen igangsettes samtidig som det er kommet rapporter om at Uefa vurderer å flytte semifinalene og finalen i EM fra London til nettopp Puskas Arena i Budapest. Årsaken til flyttingen skal ifølge nyhetsbyrået AFP være at britiske myndigheter ikke vil gi VIP-gjester unntak fra karantenereglementet.

(©NTB)