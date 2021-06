Kristoff har brutt NM etter velt

NTB Sport

Kristoff stilte var på startstreken med konkurrentene i 12.30-tiden søndag, men veltet på den første av totalt seks runder på 35 kilometer.

– Det var noen som klarte å miste en flaske. Den sklir jo selvfølgelig inn i mitt forhjul. Jeg smeller ankelen rett inn i betongen. Jeg tror ikke den er brukket, men jeg klarte ikke å tråkke, sier Kristoff til VG og andre medier i Kristiansand.

– Det var en sving i en nedoverbakke der noen klarte å miste en flaske. Jeg vet ikke helt hvorfor, men den skled inn i mitt fremhjul. Da forsvant framhjulet, det var isglatt. Jeg skled og fikk foten i betongkanten, sier Kristoff.

Han forteller at han klarer å bevege ankelen. Han fikk medisinsk hjelp etter at han falt.

Dermed får ikke Kristoff vist muskler og konkurrert mot det norske sykkellaget Uno-X, som tidligere i juni bekreftet at det ønsket å få signaturen til Kristoff. Sykkelstjernen selv sa det var aktuelt.

Han er på utgående kontrakt med UAE Team Emirates, et lag han har syklet for siden 2018. Tidligere har han syklet for Glud & Marstrand-Horsens, Maxbo-Bianchi, BMC Racing Team og Team Katusha. Kristoff har blant flere meritter vunnet fire Tour de France-etapper.

NM-fellesstarten i Kristiansand er på 214,5 kilometer.

