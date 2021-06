Kamara matchvinner for DC United

NTB Sport

Miami-laget, som eies av David Beckham og trenes av Phil Neville, måtte klare seg uten blant andre Rodolfo Pizarro og Gonzalo Higuaín.

Kamara fikk en god sjanse allerede før seks minutter, men alene med keeper bommet han på sitt volleyskudd etter et godt innlegg. Like før pause headet han også ballen i stolpen.

20 minutter før slutt skulle han få scoringen sin. 31-åringen trillet et straffespark kaldt og rolig i mål. Han så på keeper hele veien og ventet ham ut.

Tidligere Stoke-stopper Ryan Shawcross og brasilianske Gregore fikk rødt kort for Inter Miami.

Kamaras DC United ligger på 6.-plass i avdeling øst. Kamara har scoret fire mål på seks kamper, men kun startet i to av dem.

Ronny Deilas mannskap New York City fikk det tøft mot New England Revolution og tapte 2-3. New York City bommet på straffespark på 0-0 og utlignet to ganger, men Tommy McNamara sikret seieren to minutter før slutt.

Den tidligere Strømsgodset-, Celtic- og Vålerenga-trenerens lag er på 7.-plass i MLS-ligaens avdeling øst.

