Haugesund stoppet Kristiansunds seiersrekke

Etter to tap i sesongåpningen har Kristiansund vist at de mener alvor i årets eliteseriesesong. Søndag ble det imidlertid bråstopp. Tapet var klubbens første siden 12. mai.

– I dag skal vi berømme et veldig godt hjemmelag, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen til Discovery etter kampen.

– Nå har vi vært inne i en god periode, der vi har vært veldig gode. I dag møter vi et lag som er bedre enn oss, og da er det bare å ta av seg hatten for det, la han til.

Haugesund trykket til fra start, og fant nesten nettmaskene etter 20 minutters spill. Kristoffer Velde la inn til Benjamin Tiedemann Hansen, som klinket ballen i tverrliggeren med pannebrasken.

Redning på redning

Kristiansunds sisteskanse Sean McDermott glapp ballen i farlig rom minutter senere, og Ibrahima Wadji var først på ballen. 26-åringen skjøt rett i McDermott som lå nede.

Haugesund fortsatte det høye presset og burde ledet til pause, men McDermott klarte å lukke beina akkurat i tide etter et skudd fra Wadji like før hvilen.

Den 28 år gamle keeperen fortsatte å briljere i 2. omgang og viste hvorfor han ikke har hentet noen baller ut av målet de siste fire kampene. Med en lang arm sto han i veien for Tiedemann Hansens skudd fra kloss hold.

Endelig satt den

Like etter timen spilt måtte til slutt McDermott se seg overlistet. Velde spilte ballen gjennom til Wadji som hoppet over ballen. Desler, som ikke har for vane å score mål, plukket opp pasningen og klinket ballen over McDermott og i mål.

– Jeg har jo nesten helt glemt hvordan det føles, men det føles ikke så dårlig å score mål, det kan jeg fortelle, sa Desler.

Wadji skrev seg på scoringslisten minutter senere. Velde leverte nok en målgivende pasning, denne gang til senegaleseren som var på full fart mot Kristiansund-buret. Wadji gjorde ingen feil og satte inn 2-0.

På tampen fastsatte Niklas Sandberg resultatet til 3-0.

– Det viktigste er at vi tar de tre poengene, for vi var jækla gode i dag, sa Sandberg.

Kristiansund har nå fem poeng opp til serieleder Molde. Neste utfordring for Christian Michelsens menn er Mjøndalen hjemme, mens Haugesund tar imot Brann.

