Fotballtinget ga soleklart nei til boikott av Qatar-VM i 2022

NTB Sport

Avstemningen viste 368-121 i favør nei-siden. Styret i Norges Fotballforbund fikk dermed gjennomslag for at en boikott ikke er veien å gå. Presset på Qatar skal i stedet skje gjennom dialog og krav om forbedringer.

– Det er ingen vinnere eller tapere i denne saken. Vi vil ta et initiativ overfor supportergruppen for å få en dialog, slik at vi står sammen om det vi skal gjøre framover, sa NFF-president Terje Svendsen etter at avgjørelsen falt.

Fotballtinget vedtok også at NFF må kritisere Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) offentlig. I tillegg er NFF blitt forpliktet til å søke støtte blant nordiske og europeiske land i arbeidet opp mot Fifa og Qatar.

Den norske debatten om neste års kontroversielle herremesterskap blusset opp i slutten av februar. Tromsø tok da initiativ til VM-boikott, og flere eliteserieklubber sluttet seg til oppfordringen.

Saken rakk å bli et tema på det ordinære fotballtinget i mars. Der stemte et klart flertall for å utsette boikottspørsmålet til sommeren. I mellomtiden skulle et eget utvalg utrede saken og avgi en rapport. Konklusjonen ble at boikott ikke er riktig virkemiddel.

Skal stille krav

I stedet ble det foreslått en rekke tiltak med mål om bedre kår for gjestearbeidere og menneskerettigheter i Qatar. NFF ble også anbefalt å stille strengere krav til seg selv, norsk idrett og Fifa.

Søndag vedtok et heldigitalt fotballting at utvalgets forslag til tiltak skal følges opp. Utredningen ble ledet av Sven Mollekleiv.

– Mesterskapet skulle aldri vært gitt til Qatar, men det er lite som tilsier at boikott gir de endringene vi ønsker, sa Mollekleiv da han oppsummerte Qatar-rapporten for delegatene.

Qatar har i mange år fått kritikk for menneskerettighetsbrudd og behandlingen av gjestearbeidere. Det er også blitt stilt kritiske spørsmål rundt måten landet ble tildelt fotball-VM på i 2010. Korrupsjonsanklager haglet fra dag én.

Avisa The Guardian skrev tidligere i år at flere enn 6500 arbeidere fra fem asiatiske land har mistet livet i Qatar det siste tiåret. 37 av dødsfallene er knyttet til stadionbygging.

Engasjerer

Det var et uvanlig stort oppmøte da boikottspørsmålet skulle få sitt endelige svar søndag. Med over 400 påmeldte klubber var antallet dobbelt så stort som på tinget i mars.

– Det viser at saken engasjerer, og at det var riktig å ha et digitalt ting, sa Ole Kristian Sandvik i Norsk Supporterallianse til NTB før helgen.

Han har vært blant boikottsakens største forkjemperne. Supportermiljøet jobbet aktivt for at Ståle Solbakkens menn skulle bli hjemme hvis de kvalifiserer seg til neste års VM. Sandvik satt i Qatar-utvalget og var der blant et lite mindretall som ønsket boikott.

Landets 18 fotballkretser sto samlet bak NFF-styrets boikott-nei. Spenningen var knyttet til hva klubb-Norge kom til å gjøre. I Eliteserien hadde sju av 16 klubber vedtak om å stemme ja.

På tinget kunne toppfotballens 80 klubber stille med to delegater hver med stemmerett. Alle øvrige klubber under de tre øverste divisjonene for herrer og to øverste for kvinner hadde én stemme hver.

Stor oppmerksomhet

De siste meningsmålingene før søndagens avgjørelse viste at rundt 50 prosent av befolkningen ønsket VM-boikott. Støtten er derimot liten blant spillerne i Eliteserien og Toppserien. En undersøkelse viser at mindre enn en femdel stiller seg bak oppropet.

Qatar-debatten her hjemme har vakt stor oppmerksomhet også i utlandet. Bildene av Erling Braut Haaland og resten av landslaget iført T-skjorter med budskap om bedre menneskerettigheter, gikk verden rundt.

Et norsk nei til 2022-VM ville fått sportslige og økonomiske konsekvenser. Ifølge NFFs anslag hadde det gitt et inntektsbortfall på 205 millioner kroner. I tillegg truet Fifa med å utestenge Norge fra framtidige turneringer i deres regi.

(©NTB)