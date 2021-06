Formel 1: Verstappen vant Frankrikes Grand Prix og økte VM-ledelsen

NTB Sport

Nederlandske Verstappen startet i beste startspor etter seieren i lørdagens kvalifisering, men mistet kontrollen over bilen og forsvant av banen allerede i første sving søndag.

Hamilton overtok dermed ledelsen. Verstappen jaktet bakfra og var forbi etter at Hamilton var inne i depotet for første gang, før briten igjen tok teten etter at Verstappen hadde vært inne til dekkskift nummer to.

Med èn runde igjen angrep Verstappen og sikret seg seieren foran den vanligvis dominerende briten. Dermed økte han også ledelsen i VM-sammendraget.

Hamilton hadde muligheten til å ta karrierens 99. Grand Prix-seier søndag. Aldri før har en formel 1-sjåfør nådd hele 100 seire, men med Verstappen på banen kan det ta tid før milepælen nås.

(©NTB)