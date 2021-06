Spania skuffet igjen: EM-håpet lever for Polen etter Lewandowskis hodestøt

NTB Sport

To poeng på to kamper er alt annet enn godt nok for Spania, men EM-avansementet vil være i boks med seier over Slovakia onsdag. Polens håp lever videre med lørdagens poeng. De har Sverige i siste gruppekamp.

– Laget kjempet til siste slutt. Vi møtte en vanskelig motstander, vi manglet litt flaks, sa Spanias kaptein Jordi Alba etter kampen ifølge Marca.

Det ble aldri en fotballfest foran 13.000 tilskuere på La Cartuja i Sevilla. Álvaro Morata sendte spanjolene i ledelsen i det 25. minutt, men tidlig i 2. omgang stanget Lewandowski inn 1-1.

Rett etter fikk Spania sjansen fra straffemerket. Gerard Moreno ble tråkket på av Jakub Moder, og kamplederen fikk beskjed på øret om å se situasjonen på monitor. Etter en titt pekte han på krittmerket.

Moreno ville ta straffen selv og skjøt i stolpen. På returen ble det også bom for Morata. Spissene sløste også med sjansene utover i 2.-omgangen.

– Vi spilte uavgjort, det er fasiten, jeg bryr meg ikke om jeg scoret eller ikke. Alt jeg vil er å vinne. Jeg takker Luis Enrique for tilliten, og nå må vi se framover. Sånn er livet, oppsummerte Morata til Telecinco ifølge Marca.

Hårfint

Slapt tempo preget åpningen i Sevilla. Polens spede offensiv ble raskt kneblet av spansk balltrilling, men kampen våknet til liv med Moratas 1-0-scoring.

På fem meter styrte spissen inn Morenos innlegg. Det polske laget fikk svi for Bartosz Bereszynskis markeringsglipp. Flagget kom kjapt opp for offside, men målet ble godkjent etter en videosjekk. Bildene viste at Morata hårfint sto på riktig side.

Det var tydelig at scoringen betød mye for 28-åringen. Han fikk ut følelsene sine ved å løpe rett bort til Spania-trener Luis Enrique for å omfavne ham.

Morata fikk hard medfart etter 0-0-møtet med Sverige i EM-åpningen. Der opplevde han å bli buet på av det spanske hjemmepublikummet etter en svak opptreden.

Tok seg opp

Polen hevet seg de ti siste minuttene før pause. Lagets første sjanse sto Karol Swiderski for, men han lyktes ikke med avslutningen på en strålende ball fra Lewandowski. Noen minutter senere traff Swiderski stolpen.

Returen endte hos Lewandowski. Bayern Münchens målkonge så ut til å ha nok tid til å plassere ballen i nettet, men skjøt i stedet rett på keeper. Like etter var det Spania og Moreno som ikke hadde marginene på sin side. På et innlegg fra Jordi Alba hamret han ballen i nettveggen.

Polen ville med tap lørdag vært slått ut av EM. I stedet er gruppe E svært jevn før alt skal avgjøres. Sverige topper med fire poeng, mens Slovakia er toer med sine tre. Deretter følger Spania med to poeng mot Polens ene.

De to beste i hver gruppe er garantert videre til åttedelsfinale. I tillegg avanserer også fire av EMs seks treerlag.

