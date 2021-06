Sandefjord tok første hjemmeseier på 13 kamper: – Blir bedre og bedre

NTB Sport

Den kjærkomne hjemmeseieren var Sandefjords første siden Molde ble slått 1. august i fjor. Trepoengeren kom på det 13. forsøket.

Sandefjord var klart best i solsteika. Vertene tok ledelsen etter godt spill i det 35. minutt, men selve scoringen var av det litt heldige slaget. Vidar Ari Jónsson sparket ballen i egen fot og i nettet. I forkant slo Kristoffer Normann Hansen inn lavt mot bakerste stolpe.

– Det var fantastisk å se den gå inn. Jeg fomlet det litt til, men ballen gikk inn. Det er alt som betyr noe, sa islendingen til Discovery i pausen.

Etter en snau time kom 2-0. Da ble Normann Hansen spilt alene gjennom av Alexander Ruud Tveter, og ballen havnet i lengste hjørne. Etter kampen syntes målscoreren det var godt å se framgang for et lag som tidligere i sesongen har slitt med dårlig uttelling (seks mål på fem kamper).

– Det var deilig å score og gå opp i en litt tryggere ledelse. Vi blir bedre og bedre, og i dag holdt vi nullen og fortsatte å produsere offensivt. Denne kampen er vi veldig fornøyde med, sa Normann Hansen.

Fire minutter på overtid fastsatte innbytter Sivert Gussiås resultatet til 3-0.

Slaktet sine egne

Sandefjord kunne fort vunnet med større sifre. Hjemmelaget hadde flere gode sjanser mot et tafatt Viking-lag. I pausen vanket det slakt av sine egne fra gjestenes Veton Berisha.

– Dette er langt under pari. Vi gidder ikke å løpe engang, og det er det minste man kan kreve av hverandre. Vi er ikke på, sa han oppgitt.

Viking og Joe Bell fikk en scoring annullert for en høyst tvilsom offside få minutter etter Sandefjords 2-0-mål. Trolig ble det dømt fordi Runar Hove sto i offsideposisjon, men TV-bildene viste at han verken var aktivt involvert i scoringen eller sto i veien for keeper.

– Det er synd, men sånt skjer i fotball. Et mål der kunne gitt oss ny motivasjon, sa newzealenderen Bell til Discovery.

På tampen var Harmeet Singh en Sandefjord-ball i tverrliggeren unna scoring.

Solbakken på plass

Tidlig i 2. omgang krasjet Berisha og Amer Ordagic i en hodeduell. De ble liggende nede en stund, men begge kom seg på beina igjen og spilte videre.

Seks kamper har gitt Sandefjord seks poeng. Det holder til en 12.-plass på tabellen. Viking har dobbelt så mange poeng, men har også spilt to kamper mer.

Landslagssjef Ståle Solbakken så kampen fra tribuneplass. Der satt han sammen med agentprofilen Jim Solbakken.

Sandefjords neste oppgave blir borte mot Strømsgodset førstkommende torsdag. Dagen etter får Viking ny kamp på Østlandet når rogalendingene gjester Sarpsborg.

