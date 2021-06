Formel 3: Hauger imponerte med pallplass i Frankrike

NTB Sport

Hauger ble kun slått av stallkamerat Arthur Leclerc i det andre av lørdagens to løp. I det første endte nordmannen på niendeplass.

– Jeg syns vi gjorde maksimalt av det vi kunne få til i dag. Det første løpet var litt rotete, men det var deilig å slå tilbake i det andre, sa Hauger i et intervju med Vsport.

Formel 3-helgene består av tre løp. Kvalifiseringen fredag avgjør hvor man starter i lørdagens første løp og søndagens hovedløp. Startrekkefølgen i løp nummer to lørdag avgjøres av resultatlista i det foregående løpet.

Løpet søndag er hovedløpet, all den tid det gir flest poeng i sammendraget. Her starter Hauger som nummer to etter at han kun hadde én konkurrent foran seg i kvalifiseringen fredag.

Nordmannen vant hovedløpet under den forrige runden i Barcelona.

Hauger deler nå ledelsen i formel 3-mesterskapet etter fem av 21 løp. Han har 48 poeng, det samme som franske Victor Martins.

