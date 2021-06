Edman imponerte i Ingebrigtsen-brødrenes fravær

NTB Sport

Edman ble klokket inn til tiden 3.38,63 i rumenske Cluj-Napoca og forbedret med det sin egen personlige rekord med én hundredel. Drammenseren gamle bestenotering var tre år gammel.

Edmans sterke 1500 meter ble et viktig bidrag til at det norske laget har kommet godt i gang med poengfangsten under første del av lag-EM. Totalt 13 nasjoner deltar i konkurransen som utgjør 1. divisjon i europeisk friidrett.

De to beste lagene etter at søndagens avsluttende øvelser rykker opp i superligaen, mens de tre siste lagene rykker ned på tredje nivå. Etter første dag ligger Norge på femteplass i Romania. Nederland leder.

Lite tyder på at det norske laget vil ende med å rykke ned.

Tsjekkia har et grep om den andre plassen som gir opprykk til superligaen.

Nedtur for Retzius

På 5000 meter for menn ble det også sterk norsk løping. Magnus Tuv Myhre hang med i teten hele veien, og mot slutten viste Brandbu-løperen konkurrentene ryggen. Han tok seieren på tiden 13.46,98.

Stavprofilen Lene Retzius var blant de øvrige norske utøverne som var i aksjon lørdag. Hun lyktes ikke som best. 4,15 meter var et stykke unna BUL-utøverens ferske årsbeste på 4,50, satt så sent som forrige helg. Retzius, som jakter en OL-billett og hadde dratt fordel av et bedre resultat, endte som nummer ti i konkurransen.

Helene Rønningen vant B-finalen på 100 meter lørdag med tiden 11,56, én tidel bak hennes årsbeste. Heatseier ble det også for Øyvind Strømmen Kjerpeset i B-finalen på 400 meter hekk. Florø-gutten løp inn til 51,72. På samme distanse for kvinner ble Andrea Rooth nummer fire med 57,95.

Stortalentet Ingeborg Østgård var nær sin egen årsbeste på 800 meter. Hun avsluttet sterkt og fikk tiden 2.05,87. Det var 87 hundredeler bak hennes egen personlig rekord. Det ga sjetteplass i feltet.

Stjernene står over

På 400 meter for kvinner løp Linn Oppegaard inn til fjerdeplass i A-finalen i Romania. Mossingen fikk tiden 53,04. Andreas Haara Bakketun ble fjerdemann i A-finalen for menn på samme distanse med 46,84.

I lengdekonkurransen for menn endte Ingar Kiplesund på sjetteplass med 7,63 meter, mens Jon Nerdal ble femtemann i slegge med et lengstekast på 67,53 meter.

I spydkonkurransen for kvinner kastet USA-baserte Marie-Therese Obst 57,07 og ble nummer tre. OL-aktuelle Marcus Thomsen endte på samme plassering i kule for menn med 19,90. I tresteg for kvinner satte Hedda Kvalvåg personlig rekord med 13,00 meter. Det ga sjuendeplass.

De største norske friidrettsstjernene, med Ingebrigtsen-brødrene og Karsten Warholm i spissen, deltar ikke i lag-EM i Romania.

(©NTB)