Depay klar for Barcelona

NTB Sport

Det bekrefter den katalanske fotballstorheten på sine nettsider lørdag.

Depay kommer fra franske Lyon og hentes gratis. Kontrakten hans utløper i sommer. Avtalen som nå er signert med Barcelona, strekker seg ut 2022/23-sesongen.

Depay spiller i øyeblikket EM med Nederland. Han scoret i 2-0-seieren mot Østerrike torsdag.

Avslo tilbud

27-åringen så ut til å være på vei til Barcelona allerede i fjor sommer, men overgangen klappet da sammen. Den offensive spilleren scoret 20 mål for Lyon i franske Ligue 1 sist sesong.

– Alle vet at jeg er blitt koblet til Barcelona i lang tid, og at jeg ønsker å spille under Ronald Koeman. La oss vente og se, sa Depay i forrige uke.

Den tidligere Manchester United-spilleren har den siste tiden stått fritt til å velge sin neste klubb. Han avslo et tilbud fra Lyon om en forlenget avtale.

Dårlig økonomi

Barcelona-trener Ronald Koeman trente Depay i to år på det nederlandske landslaget. Nå gjenforenes de. I den spanske storklubben blir Depay i tillegg lagkamerat med en annen av nederlandsk EM-profil, midtbanespilleren Frenkie De Jong.

Klubbpresident Joan Laporta har den siste tiden vært tydelig på at Barcelona ikke har store penger å bruke i overgangsmarkedet. Depay-signeringen passer dermed klubben svært godt.

Depay er Barcelonas fjerde signering denne sommeren. Fra før er Sergio Agüero og Erik Garcia hentet fra Manchester City, mens Emerson har kommet inn fra Real Betis.

(©NTB)