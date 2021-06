Brann koronatestet hundrevis av supportere

NTB Sport

Regjeringens beslutning om å gå til trinn tre av gjenåpningen av samfunnet etter viruspandemien, betyr at Brann kan slippe inn 5000 tilskuere på sine hjemmekamper i tiden som kommer.

Forutsetningen for å få tilgang til arenaen er at tilskuerne enten har fått første dose med vaksine for minst tre uker siden, har hatt covid-19 de siste seks månedene eller har avgitt en negativ virustest 24 timer før kampstart.

For å kunne slippe inn tilskuere under det siste kravet søndag, gjennomførte Brann testing av mange tilskuere lørdag kveld.

– Testingen har gått enda bedre enn vi kunne håpet på. Det har knapt vært kø, og alt har flytt fint. Både sykepleierne som testet, og de som noterte ned personalia, gjorde en kjempejobb. Nå er vi klar for å teste enda flere i morgen, sier Brann-lege Magnus Myntevik til klubbens nettsider.

Det er satt opp egne teststasjoner utenfor Brann Stadion.

Alle testene som ble avlagt lørdag skal ha vært negative.

