Kroatias EM-håp lever etter 1-1 mot Tsjekkia

Etter en drøy halvtime gikk Tsjekkias stjerneangriper Patrik Schick i bakken etter å ha fått en albue i ansiktet fra Kroatia-forsvarer Dejan Lovren.

Situasjonen ble sett på av VAR, der de konstaterte med at Zenit-spilleren var i overkant aktiv med armen, og Tsjekkia fikk straffespark.

Schick, som allerede har scoret to mål i mesterskapet, tok straffen selv og sendte Tsjekkia i ledelsen. Dermed står han med tre mål etter to kamper.

Like etter hvilen fant en fin pasning fra Andrej Kramaric foten til Inter-spiller Ivan Perisic. Den nybakte Serie A-mesteren lot seg ikke be to ganger da Tsjekkia-back Vladimír Coufal skled, og han hamret ballen i mål fra hjørnet av sekstenmeteren.

Dermed står Tsjekkia med fire poeng, mens Kroatia har ett. Kroatia er avhengige av at England slår Tsjekkia i siste kamp for at håpet om avansement skal være aktuelt. De må selv gjøre jobben mot Skottland.

Kroatia kan også gå videre som treer med fire poeng om de vinner mot Skottland.

