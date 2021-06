Bislett Games får grønt lys etter karanteneunntak

NTB Sport

Det bekrefter kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) på en pressekonferanse om gjenåpningen av Norge.

– Det gis lettelser i krav om innreisekarantene for norske idrettsutøvere som kommer tilbake til Norge fra konkurranser og konkurranseforberedelser i utlandet, men det stilles krav til egnet oppholdssted og et strengt smittevernregime.

– Det samme gjelder utenlandske utøvere som kommer til Norge for å delta på Bislett Games og i Champions League og Conference League, sier Melby og legger til:

– Det betyr at Bislett Games kan gjennomføres 1. juli som det første internasjonale idrettsarrangementet i Norge siden de strenge innreiserestriksjonene ble iverksatt i slutten av januar.

Kulturminister Abid Raja (V) hadde allerede kunngjort unntaket overfor TV 2 i forkant av regjeringens framlegging.

– Det første store internasjonale arrangementet blir Bislett Games. De får ja. Det betyr at deltakere fra utlandet kan komme til Norge og delta, sier Raja.

Endringen var en forutsetning for at Bislett Games kunne gå som planlagt om snaut to uker. Den gjør det også mulig for Bodø/Glimt å ta imot Legia Warszawa i mesterligakvalifiseringen uten karantenetrøbbel for de polske gjestene. Hjemmekampen spilles 6. eller 7. juli.

Fra søndag blir det også åpnet for maksimalt 5000 tilskuere på utendørsarenaer. Kravet er at normal kapasitet ikke overstiger 50 prosent, og det må være bruk av adgangstesting eller koronasertifikat.

