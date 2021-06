Bislett Games får grønt lys – utrolig glad og lettet Hoen

NTB Sport

– Her det bare kjempeglede. Dette er en seier for norsk idrett og Oslo, og jeg vil takke hele Bislett Alliansen for at vi kan ønske velkommen til de 55. Bislett Games den 1. juli, sier Bislett-general Steinar Hoen til NTB.

Bislett Alliansen har jobbet knallhardt de siste ukene som om Diamond League-stevnet skulle kunne arrangeres med de fleste verdensstjernen på plass.

– Det var likevel i siste liten. Det var helt på håret, og hadde regjeringens pressekonferanse vært mandag, så hadde vi ikke kunnet arrangere. Det er kun ti dager til, men vi har vært tålmodige og får nå betalt for det, sier Hoen.

Med fredagens åpning kan Bislett Games ta imot 5000 tilskuere og noen av verdens beste friidrettsutøvere.

– Vi fikk god lærdom av fjorårets Impossible Games. Da så vi at smittetalene sank utover i mai, og det samme har skjedd i år. Nå jobber vi med å få verdens raskeste kvinne fra Jamaica på plass. Utøverne ankommer Norge og skal bo isolert på et hotell. De skal kun møte pressen under gode smitteverntiltak, sier Bislett-generalen.

Alle kan kjøpe billett

Hoen kan fortelle at alle kan sikre seg billett uavhengig av hvor i vaksinekøen man befinner seg.

–Alle kan kjøpe billett, ikke bare de med grønt koronapass. Vi har inngått samarbeid med Aleris, som vil ta hurtigtester på Lille Bislett med en kapasitet på 200 i timen. Dermed skal vi ikke ha noen diskriminering med røde eller grønne koronapass, sier Hoen.

Han selv fikk sin første sprøyte torsdag og må gjennom den samme testen.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) kom fredag med den gledelige beskjeden om karanteneunntak for friidrettsstjernene på en pressekonferanse om gjenåpningen av Norge.

– Det gis lettelser i krav om innreisekarantene for norske idrettsutøvere som kommer tilbake til Norge fra konkurranser og konkurranseforberedelser i utlandet, men det stilles krav til egnet oppholdssted og et strengt smittevernregime.

– Det samme gjelder utenlandske utøvere som kommer til Norge for å delta på Bislett Games og i Champions League og Conference League, sier Melby og legger til:

– Det betyr at Bislett Games kan gjennomføres 1. juli som det første internasjonale idrettsarrangementet i Norge siden de strenge innreiserestriksjonene ble iverksatt i slutten av januar.

Raja tidlig ute

Kulturminister Abid Raja (V) hadde allerede kunngjort unntaket overfor TV 2 i forkant av regjeringens framlegging.

– Det første store internasjonale arrangementet blir Bislett Games. De får ja. Det betyr at deltakere fra utlandet kan komme til Norge og delta, sier Raja.

Endringen var en forutsetning for at Bislett Games kunne gå som planlagt om snaut to uker. Den gjør det også mulig for Bodø/Glimt å ta imot Legia Warszawa i mesterligakvalifiseringen uten karantenetrøbbel for de polske gjestene. Hjemmekampen spilles 6. eller 7. juli.

Fra søndag blir det også åpnet for maksimalt 5000 tilskuere på utendørsarenaer. Kravet er at normal kapasitet ikke overstiger 50 prosent, og det må være bruk av adgangstesting eller koronasertifikat.

