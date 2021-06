Antall smittetilfeller i Copa America oppe i 65

NTB Sport

19 av dem er tilknyttet de 10 lagene i turneringen, mens 46 andre er ledere eller funksjonærer. Så langt har det vært utført 5458 prøver.

Onsdag var antall smittetilfeller 53.

Bolivias fotballforbund meldte torsdag at to av deres spillere har testet positivt. Det er backen Oscar Ribera og spissen Jaume Cuellar.

Chile meldte at et person i deres delegasjon har fått påvist viruset og er isolert, men at vedkommende er symptomfri. Det ble ikke opplyst om det er en spiller eller leder.

Halvparten av lagene i turneringen har registrert smittetilfeller. Det gjelder Venezuela, Bolivia, Colombia, Peru og Chile.

