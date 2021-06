Sykkel-NM: Aalerud forsvarte tempogullet

NTB Sport

Aalerud slo Heine med 20,5 sekunder i den 30 kilometer lange tempoen. Mie Bjørndal Ottestad, som sykler for Andy Schleck-laget, tok bronsemedaljen. Hun endte 49,5 sekunder bak Aalerud.

Tempoen var trolig en viktig test for Aalerud før OL-tempoen om halvannen måned. Movistar-rytteren skal sammen med Stine Borgli representere Norge i landeveisrittet i Tokyo, men kun en av de får sykle temporittet.

De beste norske herrene skal kjempe om tempomedaljene senere torsdag. Her er det ventet en duell mellom Tobias Foss og Andreas Leknessund, som trolig vil har betydning for hvem av de to som får sykle temporittet i OL.

Trym Bjørnar Westgaard Holther (Smaalenene) ble norsk mester i juniorklassen. Per Strand Hagenes (Sandnes) og Trym Brennsæter (Glåmdal) tok sølv og bronse. I kvinner junior vant Amlie Christensen (Lillehammer) foran Line Kristiansen (Ringerike) og Camilla Rånes (Stjørdals-Blink).

