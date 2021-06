Stopperhelten Kjær deler sine første ord om Eriksens hjertestans

NTB Sport

Kjær tok kapteinsansvar da Eriksen brått falt om på banen i EM-åpningen mot Finland. Han sørget for at lagkameraten hadde frie luftveier, dannet ring rundt ham og trøstet også Eriksens samboer.

I ettertid har det lenge vært stille fra Kjær, men nå tar han bladet fra munnen i en følelsesladd uttalelse på Twitter.

«Det har vært meget spesielle dager, der fotballen ikke har vært det viktigste. Et sjokk som vil sitte i meg – og i oss alle – for alltid», skriver Kjær og fortsetter:

«Det eneste som er viktig og betyr noe, er at Christian er OK. Jeg er stolt av hvordan vi agerte som lag og hvordan vi har stått sammen i denne vanskelige perioden. Jeg er rørt over, og dypt takknemlig for, støtten».

Danmark spiller mot Belgia i EM i kveld. Det blir en meget spesiell kamp for Kjær og hans lagkamerater.

«Vi går på banen mot Belgia med Christian i våre hjerter og tanker. Det gir oss en ro som tillater oss å fokusere på fotballen. Vi spiller for Christian, og vi spiller som alltid for hele Danmark. Det er den største motivasjonen vi kan få», skriver kapteinen.

