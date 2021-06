Odd politianmeldte rasisme mot Kitolano

NTB Sport

Kitolano kom i fokus da han satte inn en heftig takling på Dønnum i 1-1-kampen i Eliteserien onsdag kveld.

Dønnum ble skadd og måtte av banen, mens Kitolano fikk gult kort for taklingen. I etterkant innrømmet kampdommer Svein Oddvar Moen at Odds 21-åring skulle ha blitt utvist.

Etter kampen kom det flere stygge meldinger om Kitolano både i sosiale medier og direkte til spilleren.

«Klubben har i dag gått gjennom meldinger både i sosiale medier og direkte til spilleren. Mange av meldingene inneholder hatefulle og diskriminerende ytringer. Noen av meldingene er av rasistisk karakter», skriver Odd og legger til:

«I Odds Ballklubb er det nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Klubben har med denne bakgrunn politianmeldt disse ytringene. Klubben vil at politiet skal etterforske om meldingene er straffbare».

Kitolano og hans lagkamerat Mushaga Bakenga forteller til VG at midtbanemannen åpnet flere hetsende meldinger på telefonen sin da han kom inn i garderoben etter kampen.

– Det er utrolig kjedelig. Sånt skal ikke skje i det hele tatt, ikke med noen. Vi er alle mennesker. Jeg kan ikke fatte at noen bruker tiden sin på sånne ting. Det viser hvor lavt enkelte kan synke, sier Kitolano til avisen.

Det er for øvrig fortsatt ukjent hvor alvorlig Dønnum ble skadd av Kitolanos takling. VIF opplyser at han hadde store smerter i kneet, og at han skulle gjennom flere tester utover torsdagen.

