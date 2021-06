Hjulmands løfte til fansen: – Vi er ikke ferdige

NTB Sport

– Jeg er skuffet over bare en ting, og det er resultatet. Jeg kan ikke beskrive hvor stolt jeg er av disse spillerne. Bare det å gjennomføre kampen er en prestasjon, sa han etter en følelsesstinn kveld der danskene hadde verdenseneren i kne før Belgia vendte til seier.

– Tusen takk for støtten vi fikk fra publikum. Vi ble møtt med kjærlighet, og det betyr all verden for oss. Tilhengerne gir oss vinger, og det får vi bruk for igjen mandag.

Danmark må slå Russland for å kunne gå videre, og er også avhengig av hjelp fra Belgia.

Stor menneske

Etter kampen hadde Hjulmand en lang prat med Romelu Lukaku, som er lagkamerat med Christian Eriksen i Inter og har vært sentral i hyllesten av den danske stjernen som ligger på sykehus etter å ha blitt rammet av hjertestans mot Finland.

– Fotball er noe av det vakreste i verden. Det binder folk sammen på tvers av landegrensene. Lukaku er et stort menneske og en god venn av Christian, sa Hjulmand.

Danmark startet forrykende og tok ledelsen før det var spilt to minutter.

Full pedal

– Vi hadde forberedt oss på følelsene, men jeg var dypt rørt da nasjonalsangen ble sunget, det må jeg innrømme. Vi brukte energien på stadion, og den kom ut i beina. De ga full pedal fra start, og det var godt å se, sa Hjulmand, som skrøt av jokeren Mikkel Damsgaard. 20-åringen skulle erstatte Eriksen og var god.

– En superspiller. Jeg kaller ham bare «Damsinho», sa han.

Kevin De Bruyne kom inn for Belgia og vendte kampen med assist og mål, men danskene ga seg ikke og var nær utligning til 2-2. Helt på tampen gikk også keeper Kasper Schmeichel opp i angrep.

– Nei, det var ikke avtalt, men jeg tror ikke jeg kunne stoppet ham. Han ville bare fram for å score, sa Hjulmand om Leicester-keeperen. Belgia holdt på å kontre inn 3-1 i det tomme målet, men det ble med 2-1.

