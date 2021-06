Eriksen får operert inn hjertestarter

NTB Sport

Det opplyser Danmarks fotballforbund i en pressemelding via Twitter.

– Etter at Christian har gjennomgått diverse hjerteundersøkelser, er det blitt besluttet at han skal få operert inn en hjertestarter, en såkalt ICD-enhet. Dette gir man etter hjertestans som er utløst av hjerterytmeforstyrrelse, uttaler danskenes landslagslege Morten Boesen.

Han forklarer at beslutningen er fullstendig avklart med Eriksen selv, og at kolleger nasjonalt og internasjonalt anbefaler hjertestarter.

– Vi oppfordrer til å gi Christian og familien ro i den nærmeste tiden, legger legen til.

Reddet Solbakken

Norges landslagssjef Ståle Solbakken fikk operert inn hjertestarter etter at hjertet hans stoppet på trening med FC København i 2001. Han ble berget av hjertestarteren på en løpetur i 2009.

Nå skal Eriksen gjennom det samme inngrepet for å sikre at hjertet hans starter dersom det skulle stanse igjen.

Den danske fotballstjernen falt om midt i EM-kampen mot Finland i Parken lørdag kveld. Han måtte gjenopplives med hjertestarter, og den tyske legen Jens Kleinefeld, som bidro til å redde ham, forteller at Eriksen våknet raskt etter det første støtet.

– Cirka 30 sekunder senere åpnet han øynene sine, og jeg kunne snakke direkte med ham. Det var et ordentlig rørende øyeblikk, sier Kleinefeld i et intervju til avisene som inngår i den tyske mediegruppen Funke, ifølge dansk TV2.

– Jeg er bare 29

Kleinefeld forteller om de første ordene fra Eriksen etter gjenopplivingen, og om hvorfor legene raskt skjønte at midtbanemannen kom til å klare seg.

Ifølge tyskeren svarte Eriksen bekreftende på at han var tilbake, før han sa:

– For faen, jeg er bare 29 år gammel.

– Da visste jeg at hjernen hans ikke var skadd, og at han var kommet tilbake for fullt.

Eriksens tilstand har siden da vært stabil, men han er fortsatt innlagt på sykehus for undersøkelser.

(©NTB)