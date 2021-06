Buffon vender hjem til Parma

NTB Sport

Buffon spilte to perioder i Juventus – fra 2001 til 2018 og fra 2019 til 2021. Han er, med sine 930 kamper for Juventus og Parma, den spilleren i Serie As historie med flest kamper i ligaen.

I tillegg sto Buffon én sesong i franske Paris Saint-Germain, der det ble ligagull.

Buffon er den spilleren som har vunnet flest Serie A-titler i ligaens historie med ti. Han har også blitt nummer to i Champions League tre ganger.

Han debuterte i Serie A for Parma som 17-åring i 1995. Nå er han tilbake der det hele startet, og han skal neste sesong spille for klubben som rykket ned fra Serie A denne sesongen.

