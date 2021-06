Vålerenga-skuffelsen fortsetter: Nytt poengtap og skade på Dønnum

NTB Sport

Dag-Eilev Fagermo har mye å tenke på om dagen. I fem av åtte kamper har Vålerenga gått av banen med poengtap. Onsdag skjedde det igjen, og på toppen kom skaden til stjernespiller Aron Dønnum.

Han haltet av banen etter en stygg takling fra John Kitolano midtveis i første omgang. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent, men det vil være et stort slag for Oslo-klubben om Dønnum mister kamper i et tettpakket sommerprogram.

– Aron har veldig vondt i kneet. Så får vi håpe at han ikke blir ute lenge, sa Fagermo til Discovery etter kampen.

Hjemmepublikummet fikk riktignok tidlig noe å juble over. Etter elleve minutter styrte Henrik Udahl inn 1-0 ved å sette en tå på Christian Borchgrevinks innlegg.

Stillingen holdt seg nesten helt til pause, men i det 43. minutt utlignet Mushaga Bakenga fra straffemerket. Han scoret hardt nesten midt i mål.

Plutselig kanonade

Kampen vil huskes best for Kitolanos røffe takling på Dønnum. Odd-spilleren fikk kun gult kort for episoden. Etter kampen sa Fagermo at dommer Svein Oddvar Moen overfor ham hadde erkjent at kortet skulle vært rødt.

– Det er ikke bra at slike taklinger blir akseptert. Det er heller ikke bra for fotballen hvis det blir lov til å meie ned teknikerne uten konsekvenser, sa VIF-sjefen.

Det ble høy temperatur både på og utenfor banen etter hendelsen. Kitolano fikk massiv pipekonsert fra tribunene hver gang han var borti ballen.

Vålerenga dominerte banespillet i 2. omgang, men slet med å skape sjanser mot et dyptliggende Odd-lag. Etter en lang periode uten action kom vertene til en skuddkanonade 20 minutter før slutt. Odd-klareringer og paniske VIF-avslutninger gjorde at det ikke ble scoring.

På tampen ropte Vålerenga-spillerne på straffe da Udahl gikk i bakken i en duell med Odin Bjørtuft. TV-bildene viste at hjemmelagets målscorer løp inn i beina på Odd-stopperen.

Glimt neste

Onsdagens resultat kom noen dager etter at Fagermos lag tapte 1-4 for Viking i Stavanger. Men det er hjemmeformen som bør bekymre han mest. I fjor tok VIF 35 av 45 mulige poeng på eget gress. Denne sesongen har laget allerede avgitt sju poeng.

– Vi har ikke bredden til lag som Molde og Bodø/Glimt, men det visste vi før sesongen. Tabellen får bli som den blir fram til disse guttene er gode nok, sa Fagermo og viste til at det er gjort en stor ryddejobb i klubben.

Vålerenga står med tolv poeng etter åtte kamper, mens Odd har seks poeng med to kamper mindre spilt.

Søndag tar Vålerenga imot høytflygende Bodø/Glimt. Serielederne knuste tidligere på kvelden Strømsgodset hele 7-2. Til helgen skal Odd igjen spille borte når Brann venter i Bergen.

