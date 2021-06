Ulland Andersen scoret på frekt frispark i Molde-seier: – Burde hatt hattrick

NTB Sport

Molde slet med å bryte ned et kompakt bortelag før pause, men tidlig i 2. omgang kom to forløsende mål med få minutters mellomrom. Ohi Omoijuanfo kunne først enkelt sette inn 1-0 fra kort hold, men det var den neste scoringen som skulle få hjemmepublikummet til å måpe.

På et frispark trodde alle at Ulland Andersen skulle legge inn i boksen. I stedet plasserte han ballen i nærmeste hjørne. En skikkelig frekkis fra 28-åringen, som også tidligere har scoret tilsvarende mål i Eliteserien. Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen greide akkurat ikke å få noen fingre på den.

– Den er grei, men jeg burde hatt hattrick på frispark i dag. Det ble mål på den vanskeligste, men jeg bommet på dem i drømmeposisjon. Jeg må hjem og trene, sa Ulland Andersen til Discovery etter kampen.

MFK-trener Erling Moe syntes det var godt å se eleven få uttelling på alle timene han bruker på å trene frispark.

– Han har den X-faktoren, og det er fortjent at han lykkes. Han jobber knallhardt hver eneste dag.

Opseth-scoring

Med et kvarter igjen økte Martin Bjørnbak til 3-0. Han stanget inn et innlegg forbi en sjanseløs Kristiansen.

Kristian Fardal Opseth reduserte med en flott hælflikk etter 84 minutter. Spissen trengte et kvarter som innbytter på å score i eliteseriecomebacket.

– Det målet er viktig for ham og oss. Vår akilleshæl har vært at vi skaper og scorer for lite. Men i dag lignet vi ikke på oss selv forsvarsmessig i 2. omgang. Det må vi rette opp først, sa Bohinen til Discovery.

På overtid satte Birk Risa inn 4-1 for Molde på en returball fra keeper. I forkant sto innbytter David Fofana for noen glimrende driblinger og tvang fram redningen som Risa scoret på.

Moe så mangler ved eget lag før pause, men mente likevel at det var de beste 90 minuttene Molde har levert sett under ett denne sesongen.

– Jeg var ikke misfornøyd med alt i første omgang, men savnet tempovekslinger og de motsatte bevegelsene på siste tredel. Vi jobbet oss inn i det og malte på. De skapte nesten ingenting på oss, sa Moe.

Molde har 17 poeng etter åtte kamper. Laget har kun Bodø/Glimt foran seg på tabellen, som onsdag rykket opp i 19 poeng etter 7-2 over Strømsgodset.

Tøft

Lars Bohinen debuterte som Sarpsborg-trener med 0-0 mot Brann. Noen dager senere fikk han sitt første tap etter ti måneder utenfor fotballmanesjen. Etter kampen poengterte han at Sarpsborg fort kunne tatt ledelsen like etter pause.

Da kom Anton Salétros alene med keeper etter et balltap fra Bjørnbak, men avslutningen var ikke topp.

– Som ellers i livet må du ta vare på sjansene du får, og det gjorde vi ikke. Vi tapte denne kampen fortjent, sa Bohinen.

Sarpsborg har seks poeng etter like mange kamper. Til helgen venter det nye kamper for begge lagene. Molde tar søndag imot Stabæk, mens Bohinens menn igjen får det tøft borte mot Rosenborg samme kveld.

