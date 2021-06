Turbofotball ga Glimt 7-2-seier: Godset-leiren la seg flate

NTB Sport

Det ble aldri spennende i solskinnet i Bodø. Glimts hurtige angrepsspill og temposkifter tok helt knekken på bortelaget fra Drammen. På måltavla lyste det 2-0 etter et kvarter, 3-0 etter en halvtime og 4-0 til pause.

I flere kamper har det lugget for de regjerende mestere, men onsdag kveld satt det offensive slik vi husker det fra fjorårets magiske gullsesong. Glimt-spillerne valset over Godset som en sverm.

Saltnes kickstartet festen etter seks minutter. Da bredsidet han enkelt inn en pasning fra Sondre Sørli, og samme mann doblet ledelsen med en flikk på Patrick Bergs corner i det 15. minutt.

Stoppet tørken

Kvarteret senere løp Ola Solbakken inn 3-0. Han scoret med innsiden av venstrefoten på et perfekt innlegg fra Alfons Sampsted. Like før hvilen ville også Erik Botheim være med på moroa.

Foran keeper satte han hodet på Solbakkens lobb. Med det stoppet han egen måltørke på to kamper og tok seg opp i seks seriescoringer for sesongen. 20 minutter før slutt la innbytter Hugo Vetlesen på til 5-0.

Mikkel Maigaard reduserte deretter for gjestene, men Glimt svarte umiddelbart med to nye scoringer ved Lasse Nordås og Axel Lindahl. På tampen stanget Godsets Gustav Valsvik inn et nytt trøstemål.

– Vi scorer sju i dag, men vi skulle gjerne sett at vi ikke slapp inn det ene av de to baklengsmålene. Men det er framgang, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discovery.

Hvilte nøkkelspillere

Strømsgodset var ikke helt ufarlige i starten, men i en kamp med åpen fotball møtte gjestene overmakten. Det ville ikke vært noe å si på om Glimt ledet enda mer etter første omgang.

Knutsen benyttet muligheten til å hvile spillere tidlig. Foran sidebyttet tok han ut både Saltnes og Solbakken til fordel for Vetlesen og Pernambuco.

– Vi er inne i et tett kampprogram, og det er litt småkjenninger på enkeltspillere. Vi må holde enda flere i kampform, og da må de få mer enn noen minutter. Dette er et perfekt tidspunkt for dem.

Beklaget

Bortsett fra en liten Godset-offensiv tidlig i 2. omgang, lå det en femte Glimt-scoring i lufta på Aspmyra. Den kom ved Vetlesen i det 71. minutt, og det skulle senere komme enda mer.

– Det er bare å beklage resultatet. Vi ønsket få til noe her, men vi møtte et lag som er mye bedre enn oss, sa Godset-trener Håkon Wibe-Lund til Discovery etter marerittet i nord.

– Det var blytungt. Det er bare å legge seg flat, for i dag møtte vi ikke opp, la keeper Viljar Myhra til.

Onsdagens kamp var framskutt på grunn av Glimts deltakelse i Europa i sommer. De gulkledde går tidlig i juli i gang med mesterligakvalifisering mot polske Legia Warszawa.

Glimt topper tabellen med 19 poeng etter åtte kamper. Det er to poeng ned til toer Molde. På seks kamper har Strømsgodset plukket sju poeng.

Sommerkampene i Eliteserien kommer svært tett. De neste 17 dagene skal Glimt møte fem lag til, og først ut blir Vålerenga. Det oppgjøret spilles i Oslo søndag kveld. Noen timer tidligere gjester Godset naborivalen Mjøndalen.

(©NTB)