Roberts: – Karrierens høydepunkt

– Det er høydepunktet i karrieren min så langt, og jeg kommer nok aldri til å oppleve noe tilsvarende, sa han etter kampen.

– Å spille i et stort sluttspill er det største for meg, og det er utrolig at vi nesten er videre til cupspillet.

I det femte overtidsminuttet var høyrebacken inne i tyrkisk målgård etter et hjørnespark, og han ble servert av Gareth Bale etter superstjernens raid langs dødlinja. Roberts takker Bale og Aaron Ramsey for lagets suksess.

– De er spillere i verdensklasse. Gareth ba om unnskyldning for at han misset straffespark, men uten de to hadde vi nok ikke vunnet i kveld, sa han.

– Vi er et ungt lag, men vi har masse vilje og spillere som løper hvert minutt av kampen. Det gjorde vi i dag.

– Chris (Mepham, midtstopper) sa at jeg ikke skulle gå fram på hjørnesparket, men jeg gjorde det likevel.

Det angrer han ikke på.

