Platini klar for ny jobb i toppfotballen etter utestengelsen

Platini ble ilagt en karantene fra all fotball fra 2015 til 2019 og er fortsatt under etterforskning av påtalemyndigheten i Sveits. Likevel er han nå klar for ny toppjobb innenfor fotballen.

– Dette gjør meg veldig glad, sier Platini i en uttalelse til nyhetsbyrået AFP.

65-åringen ble i 2015 utestengt fra fotballen i fire år etter en korrupsjonsskandale som blant annet innbefattet en pengeoverføring mellom ham og tidligere FIFA-president Sepp Blatter.

Platini har hele tiden nektet skyld og sier at han er utsatt for et komplott. Sepp Blatter ble også idømt en lang utelukkelse fra idretten. I mars ble straffen til den 85 år gamle tidligere Fifa-presidenten forlenget til å vare fram til juni 2028.

Philippe Piat, franskmannen som er president i FIFPro, overlater sin plass i styret til Platini etter eget ønske.

Tirsdag mistet Platini rekorden han delte som tidenes toppscorer i EM, da Cristiano Ronaldo scoret to mål mot Ungarn og tok over rekorden på egen hånd.

