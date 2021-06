Lagene deltar i Eriksen-markering i 10. minutt av Danmark – Belgia

NTB Sport

Det sa Eriksens belgiske klubbkamerat Romelu Lukaku på en pressekonferanse onsdag.

– I det 10. minutt skal vi sparke ballen ut av spill og applaudere. Vi skal applaudere sammen med danskene. Dette er normalt, sa Inter-spissen.

Danske fans tok initiativet til å hylle Eriksen med ett minutts applaus i det 10. minutt av kampen. Nå er det klart at lagene også vil være med på det.

– Vi spiller ballen ut, og så stopper vi opp og klapper sammen med danskene, sa Lukaku.

Meldinger

Den belgiske stjernespissen hyllet Eriksen da han scoret i EM-kampen mot Russland noen timer etter at Eriksen falt om med hjertestans i Danmarks kamp mot Finland. Lukaku sa at han har kommunisert med Eriksen via tekstmeldinger.

– Jeg har snakket med treneren om å besøke Christian på sykehuset, men det er opp til Christian og hans familie, for jeg vet at han trenger fred og ro, sa Lukaku.

– Jeg har ikke snakket med ham, men han sendte meg en melding og skrev at det går bra med ham. Jeg skrev tilbake at han bare må ta det med ro, og når han er klar så er jeg der. Jeg skal også sende ham en ny melding torsdag, sa Lukaku.

Christian Eriksen er fortsatt innlagt på Rigshospitalet rett i nærheten av EM-arenaen Parken.

Ikke det samme

Lukaku trakk også fram Simon Kjærs opptreden i lørdagens kamp i Parken. Den danske lagkapteinen og Milan-spilleren spurtet bort til Eriksen, sørget for at han hadde frie luftveier og satte i gang hjertemassasje.

– Den handlekraften han viste imponerte meg. Det er noe alle vi spillere bør lære av, sa Lukaku.

Belgias landslagssjef Roberto Martínez snakket også med respekt om Eriksen da han møtte mediene i Parken onsdag.

– Som lag vil vi sende våre tanker til ham, og spillerne forbereder en markering. Fotball ikke er det samme når Christian ikke er på banen, og vi ønsker bare at han kommer seg raskt og snart er tilbake, sa Martinez.

De Bruyne-comeback

Han hadde gode skadenyheter om eget lag. Martinez sa at Kevin De Bruyne og Axel Witsel begge er erklært spilleklare etter sine skader, og at De Bruyne kommer til å spille iallfall en del av torsdagens kamp.

Manchester City-stjernen har ikke vært på banen siden han pådro seg brudd i ansiktet under mesterligafinalen i mai.

– Han er medisinsk klarert og har fått grønt lys til å delta i kamp. Selvsagt blir det en vurdering hvor lenge han bør spille, sa landslagssjefen.

Han håper å ha playmakeren tilbake for fullt i cupspillet.

