Japanske myndigheter vil åpne for 10.000 tilskuere før OL

Den japanske statsråden Yasutoshi Nishimura sa onsdag at det vil bli satt en tilsvarende grense for antall tilskuere som er tillatt under de ulike øvelsene under OL. Nishimura er ansvarlig minister for smitteverntiltak.

Åpningen for tilskuere trer i kraft først etter at unntakstilstanden i Tokyo og andre deler av landet opphører 20. juni. Tiltaket vil så være gjeldende til slutten av august.

– Det er viktig at vi opprettholder grundige og helhetlige smitteverntiltak, slik at vi kan hindre en økning i antall smittetilfeller. Særlig ettersom vi forventer økt spredning av delta-varianten, sa Nishimura onsdag.

Grepet som nå er på trappene kan bli avgjørende for hvor mange nasjonale tilskuere – hvis noen – OL-arrangørene kommer til å tillate under sommerlekene. Det skal gjøres egne vurderinger rundt dette.

Fra før er det innført totalforbud for utenlandske tilskuere.

