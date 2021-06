Hovland spiller med Fitzpatrick og Hatton i US Open

NTB Sport

Hovland starter sin innledende runde av Major-turneringen US Open på La Jolla i Califorinia klokken 16.40 norsk tid.

Den norske golfproffen sto over siste PGA-turnering for å forbedrede seg best mulig til US Open. Han starter fra hull én torsdag, mens på fredagens runde går han ut 22.25. Da starter han fra det tiende hullet.

Hovland har gode minner fra La Jolla. Han tok 2.-plassen under en PGA-turnering der i januar.

Den norske 24-åringen endte derimot på en skuffende 47.-plass i The Memorial i Ohio nylig.

