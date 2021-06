De Bruyne reiste med Belgia til EM-kamp i Danmark

NTB Sport

Midtbanestjernen var ikke med da Belgia EM-åpnet med 3-0-seier over Russland i St. Petersburg, men etter å ha kommet tilbake på treningsfeltet mandag, ble De Bruyne onsdag avbildet sammen med resten av troppen på vei til København.

Det melder nyhetsbyrået DPA, som skriver at det enda ikke har kommet en offisiell bekreftelse på at City-stjernen er i troppen til kampen mot Danmark torsdag.

29-åringen ble skadd i mesterligafinalen mot Chelsea og ble operert for to brudd i ansiktet etter et sammenstøt med Antonio Rüdiger.

