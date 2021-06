Dansk kulturminister kritisk til Uefa: – De har ikke vært gode ledere

NTB Sport

Kampen mellom Danmark og Finland ble stoppet etter at Eriksen segnet om på banen, men ble satt i gang igjen av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) under to timer etter hjertestansen.

Danskenes kulturminister Mogensen er ikke imponert over Uefas håndtering av situasjonen.

– Jeg synes ikke at Uefa har vist seg som gode ledere for noen veldig engasjerte idrettsutøvere, som selvfølgelig blir utrolig påvirket av å se deres lagkamerat kjempe mot døden, sier Mogensen til dansk TV2.

Danmark skal ha fått tre alternativer av Uefa etter at Eriksens tilstand var stabilisert etter hjertestansen: Spille ferdig kampen lørdag kveld, fortsette søndag klokken 12 eller å bli dømt til 0-3-tap.

Uefa hevdet mandag at de er «sikker på at episoden ble håndtert med den største respekt med tanke på den sensitive situasjonen og for spillerne» og hevdet at begge lag ba om å fullføre kampen samme kveld.

Det er Danmarks landslagstrener Kasper Hjulmand uenig i.

– Det blir helt feil å si at det var vi som ba om å spille videre, har Hjulmand sagt.

