Dansk fotballtopp vil endre Uefa-protokoll etter Eriksens hjertestans

NTB Sport

Møller mener det var uholdbart at danskene skulle spille ferdig EM-kampen mot Finland bare noen timer etter den uhyggelige episoden med Christian Eriksen lørdag.

Fotballpresidenten mener i likhet med landslagsspillerne og landslagssjefen Kasper Hjulmand at de danske spillerne ble satt i en umulig situasjon etter Eriksens hjertestans mot slutten av første omgang i Parken.

Møller sier det ikke burde være opp til spillerne å velge tidspunkt for når man skulle starte kampen på nytt. Derfor vil presidenten som også er medlem av Uefa-styret ha endringer av protokollen.

Ikke deres avgjørelse

– Jeg er enig med landslagstreneren og spillerne at kampen ikke burde vært startet igjen. Det var en feil avgjørelse og helt uholdbart at spillerne måtte på banen igjen så kort tid etter en forferdelige opplevelse. Den situasjonen skal spillere og trenere ikke kunne havne i, for det skal ikke være deres avgjørelse, sier han.

– Nå vil vi ha en evaluering av hele forløpet i beslutningen så vi kan få alle relevante fakta og opplysninger på bordet. Vi har sett på en endring av reglene så vi aldri noen gang havner i den samme situasjonen igjen. Vi er klar for å komme med et forslag til Uefa, fortsetter Møller.

De danske spillerne fikk valget mellom å gjenoppta kampen lørdag eller søndag klokken 12.00. Det var etter at spillerne fikk positive meldinger fra sykehuset om Eriksens tilstand at de valgte å spille kampen ferdig.

Ifølge Uefa var det ikke mulig å spille kampen senere ettersom Finland da ville fått under 72 timers restitusjonstid foran møtet mot Russland.

Var nærkontakt

Det er første gang at DBU-presidenten uttalelser seg etter Eriksens kollaps. Han var på grunn av en mulig nærkontakt med en koronasmittet person ikke til stede i Parken lørdag.

Etter lørdagens episode har presidenten drøftet situasjonen med DBU-styret på et ekstraordinært styremøte onsdag.

Møller sender ros til landslagsspillerne og staben i EM-leiren for å takle en vanskelig situasjon på en forbilledlig måte.

– Jeg vil gi kjemperos til og kjemperespekt til alle på og rundt landslaget for en heltemodig innsats hele veien igjennom. Det er imponerende hva de har prestert i en helt ekstrem situasjon. Det kan vi være meget stolte over, sier han.

