Bale-show ga Wales seier over Tyrkia

NTB Sport

Bale herjet med tyrkerne, men kampen var spennende helt til slutt da Norges VM-kvalifiseringsrival ble satt på plass foran et entusiastisk «hjemmepublikum» i Baku. Det siste målet kom på overtid av overtiden.

Tre ganger i første omgang ble Ramsey spilt helt gjennom av Bale, og siste gang ble det scoring. Etter pause skaffet Bale et straffespark han selv misbrukte, før han overrumplet keeper med ballen og taklet den noen centimeter utenfor krysset.

– Jeg er henrykt over seieren. Vi jobbet sokkene av oss. Jeg misset et straffespark, men jeg synes jeg viste karakterstyrke etterpå. Det andre målet var bare pynt på kaka, sa Bale etterpå.

– Om noen før EM hadde budt oss fire poeng etter to kamper, ville vi glefset hånden av dem.

Wales vasset i sjanser, men straffemissen gjorde at spenningen levde helt til slutt. Burak Yilmaz misbrukte den største tyrkiske sjansen da han på volley skjøt over fra kloss hold. Wales-keeper Danny Ward svarte med en kjemperedning på et hodestøt fra Merih Demiral i det 87. minutt.

– Jeg kunne ikke vært stoltere. Det er utrolig å skape så mange sjanser som vi gjorde, sa walisernes fungerende landslagssjef Rob Page.

På overtid ble det håndgemeng mellom de to lagene, med en rasende Burak Yilmaz i sentrum, og dommeren var snill som nøyde seg med fire gule kort.

Med fire poeng på to kamper er Wales godt på vei mot åttedelsfinale, mens Tyrkia har tapt begge sine kamper så langt og er ille ute.

– Jeg vil si unnskyld. Vi ønsket så sterkt å vinne, men det var ikke nok, sa Umut Meras til uefa.com.

Alle gode ting var tre

Allerede i det 6. minutt ble Ramsey spilt gjennom av Bale. Han dro av Caglar Söyüncü og fyrte løs fra hjørnet av 5-meteren, men keeper Ugurcan Çakir svarte med en god beinparade.

I det 24. minutt kom Ramsey helt alene gjennom da Tyrkia-forsvaret ble overrumplet igjen av den walisiske stjerneduoen. Ramsey startet løpet sitt langt bak, mens Bale slo framspillet i eksakt riktig øyeblikk. Avslutningen satt ikke, og ballen gikk over.

I det 42. minutt skulle det lykkes fullt ut. Bale spilte igjen i perfekt øyeblikk på Ramseys dype løp. Juventus-spilleren suste forbi stillestående stoppere, tok ned bakromspasningen på brystet og rullet ballen inn ved stolpen.

– Det var en lettelse da den gikk inn, sa Ramsey.

Wales skapte store problemer for tyrkerne også på andre måter, blant annet herjet Manchester United-spiller Daniel James med høyreback Zeki Celik og kom til innlegg etter innlegg. Både Kieffer Moore og Bale var nær hodescoring etter James-innlegg. En gang ropte waliserne også på straffe da Söyüncü traff ballen med albuen, men det var helt utilsiktet.

Sjanserikt

Tyrkia var ikke helt uten sjanser, selv om waliserne var best i første omgang. Burak Yilmaz skjøt rett utenfor via en motspiller i det 9. minutt, etter at et raskt frispark sendte Cengiz Ünder fram på siden.

Etter en snau halvtime sto Joe Morrell først ved den ene stolpen, så ved den andre og nikket ut tyrkiske hodestøt etter hjørnespark.

Tyrkia byttet to spillere ved pause og jaget utligning med økt intensitet. I det 54. minutt misbrukte Burak Yilmaz en kjempesjanse da han skjøt over fra kort hold etter at Demiral vant i lufta ved lengste stolpe på et hjørnespark.

Wales svarte med flere egne sjanser, og Bale burde ha punktert kampen. Først utfordret han og fikk straffe da Zeki Celik felte ham noen centimeter innenfor 16-meterstreken selv om ballen var utenfor. Bale stoppet i tilløpet og skjøt straffesparket høyt over mål.

Sekunder senere gjorde han nesten opp for seg da han overrumplet keeper Çakir med ballen og taklet ham inne i målgården. Ballen spratt noen centimeter utenfor krysset.

Wales ble presset mot slutten, men vant fortjent foran 35.000 tilskuere som nesten alle heiet på Tyrkia. Avgjørelsen falt da Bale i femte tilleggsminutt lot som han skulle skjerme ballen ved hjørneflagget, men satte fart innover langs linja og serverte ballen til høyreback Roberts, som gjorde 2-0.

(©NTB)