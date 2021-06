Selvmål senket Tyskland da verdensmesteren vant 1-0

NTB Sport

Kylian Mbappé og Karim Benzema fikk scoringer annullert for offside, det siste etter VAR-bruk. Frankrike hadde også et stolpeskudd, men selvmålet holdt for «Les Bleus».

Paul Pogba og Ngolo Kanté dominerte på midtbanen i München og bidro til en svært viktig seier i en gruppe der Ungarn er neste motstander før Portugal står imot i revansjoppgjør fra forrige EM-finale.

Tyskland var det niende laget som spilte på egen arena i EM-sluttspillet, og det sjette som måtte gå målløs av banen. Fem av dem har gått tapende av banen foran egne tilskuere.

Italia innledet EM med fest og 3-0-seier hjemme i Roma, men siden har England og Nederland halt i land ettmålsseier, Spania fått 0-0 mot Sverige og de øvrige hjemmelagene tapt.

I eget nett

I det 20. minutt tok Frankrike ledelsen. Paul Pogba slo en vakker crossball med utsiden til Lucas Hernández, som møtte den på direkten og la hardt inn foran mål. Ballen var på vei mot Mbappé, men i forsøket på å klarere strømpesparket Hummels den i eget nett.

Stopperveteranen er tilbake i Tysklands landslag etter tidligere å ha blitt kassert av Joachim Löw, men den avtroppende landslagssjefen har tatt ham og Thomas Müller til nåde igjen i håp om å vinne en tittel til.

Hummels fikk ikke hjelp i forspillet. Karim Benzema dro sin oppasser Antonio Rüdiger langt ut av posisjon, og Frankrike brukte rommet til kvikke kombinasjoner på høyresiden etter et innkast. Benjamin Pavard, Pogba og Benzema var involvert før Manchester United-stjernen vridde spillet.

Det var langt mellom sjansene i en kamp mellom to lag med betydelig respekt for hverandre. Ilkay Gündogan skjøt utenfor på tyskernes beste sjanse før pause.

Store sjanser

Tidlig i 2. omgang var Adrien Rabiot veldig nær 2-0 da han ble spilt gjennom av Mbappé. Det så ut som offside, men var det ikke, og han skjøt stolpe-ut. Keeper Manuel Neuer trodde på innlegg og var ikke med på notene. Antoine Griezmann i midten gjorde det klart at også han kunne tenkt seg en pasning.

Serge Gnabry kom til en kjempesjanse i det 54. minutt. Robin Gosens la inn fra venstre, og Bayern München-spilleren møtte ballen på volley. Fra god posisjon sendte han den noen centimeter over tverrliggeren.

Tyskland blottet seg bakover i jakt på utligning, og Mbappé fikk flere sjanser til å punktere kampen.

I det 66. minutt så han ut til å ha gjort det da han fintet Joshua Kimmich fram og tilbake flere ganger før han lekte ballen i mål ved lengste stolpe, men linjemannen markerte korrekt at han hadde vært offside i forspillet.

Annullert igjen

I det 78. minutt parkerte PSG-hurtigtoget Hummels og var alene gjennom, men Hummels kastet seg inn og taklet ham bakfra. Han traff både ballen og foten til Mbappé, og hjemmelaget var heldig da dommeren vinket spillet videre.

Fem minutter før full tid spilte Pogba fram Mbappé, som serverte Benzema scoring i tomt mål, men VAR kom til at Mbappé var offside.

Didier Deschamps kan bli den første som vinner både VM og EM først som spiller og så som landslagssjef. Han var lagkaptein da Frankrike vant VM i 1998 og EM i 2000, landslagssjef da Frankrike ble verdensmester for tre år siden.

Etter tirsdagens kamp virker det mer sannsynlig at han skal greie det enn at Joachim Löw skal avslutte tiden som tysk landslagssjef ved å komplettere samlingen med EM-tittel etter VM-triumfen i 2014.

