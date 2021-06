Ingebrigtsen-brødrene, Warholm og 28 andre utøvere klare for Tokyo-OL

NTB Sport

Løperbrødrene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen er blant utøverne som har fått klarsignal av Olympiatoppen. Det samme er Karsten Warholm og Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Det er også gjort store uttak i skyting og sykling.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø offentliggjorde Olympiatoppens andre OL-uttak da han møtte pressen digitalt tirsdag. Han trakk spesielt fram det som har vært et svært krevende uttak i skyting.

Norge har fire kvoteplasser i rifle, og de tilfalt til slutt kvartetten Jenny Stene, Jeanette Hegg Duestad, Henrik Larsen og Jon-Hermann Hegg. Simon Kolstad Claussen og Katrine Lund falt dermed utenfor.

– Det er veldig mye følelser altså, du får kjent på alle følelser fra a til å. Det er mye sorg og fortvilelse, så blir det mye sinne også. Det er den største nedturen jeg har vært med på, sier Claussen til NRK.

Mol og Sørum klare

Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum var også blant utøverne som ble tatt ut tirsdag. De er blant Norges fremste gullhåp i Tokyo.

Katrine Aalerud, Stine Borgli, Sven Erik Bystrøm, Tobias Foss, Markus Hoelgaard og Andreas Leknessund skal representere Norge i landeveisrittene i sykling. På herresiden har det vært en klart en stund at Foss, Hoelgaard og Leknessund satser mot OL. Formsterke Bystrøm får altså den siste plassen på det norske laget.

Terrengsyklisten Erik Hægstad og BMX-utøveren Tore Navrestad sto også på Olympiatoppens liste. Det samme gjorde svømmeduoen Tomoe Zenimoto Hvas og Ingeborg Vassbakk Løyning.

Padleren Lars Magne Ullvang jublet for OL-plass da franske Guillaume Burger ble diskvalifisert i kvalifiseringen. Burger hadde ifølge Det internasjonale roforbundet (ICF) ikke lov til å stille i konkurransen.

Onsdag ble Ullvang tatt ut til sommerlekene i Japan. Samtidig opplyste toppidrettssjef Øvrebø at franske Burger har gått til Idrettens voldgiftsrett (CAS) for å få diskvalifikasjonen i kvalifiseringen opphevet. Olympiatoppen føler seg imidlertid trygg på at Ullvang får delta i Tokyo.

51 utøvere

I alt 19 utøvere samt to håndball-landslag fikk klarsignal til å delta i de utsatte sommerlekene i Japan i den første uttaksrunden midt i forrige måned.

Nå er troppen utvidet til å omfatte 51 utøvere. Totalt vil den norske OL-delegasjonen være på cirka 200 personer.

Det er varslet et tredje uttak til sommerlekene i Japan 3. juli.

OL starter 23. juli og varer til 8. august.

Fem nye utøvere ble også tatt ut til Paralympics tirsdag. Det gjaldt: Helle Sofie Sagøy (Badminton), Jens Lasse Dokkan (Ridning), Ann Cathrin Lübbe (Ridning), Salum Ageze Kashafali (Friidrett), Ida Yessica Nesse (Friidrett), Sarah Louise Rung (Svømming) og Fredrik Solberg (Svømming).

