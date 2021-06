Hjulmand slår tilbake mot Uefa: – Burde sendt spillerne hjem

NTB Sport

Flere danske spillere har i etterkant av lørdagens 0-1-tap rettet kritikk mot avgjørelsen om å gå på banen igjen under to timer etter at lagkameraten Christian Eriksen falt om med hjertestans.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) kontret mandag kveld og uttalte at forbundet er «sikker på at episoden ble håndtert med den største respekt med tanke på den sensitive situasjonen og for spillerne».

På en pressekonferanse tirsdag kontret landslagssjef Hjulmand.

– Det eneste riktige ville ha vært å sende våre spillere hjem i en buss lørdag kveld. Jeg føler at vi var under press og i et dilemma, og at det var enormt vanskelig å være der. Godt lederskap står ikke i en protokoll, sier han.

Danmark-leiren skal ha fått beskjed etter Eriksens hjertestans om at de hadde tre alternativer: Spille ferdig kampen lørdag kveld, fortsette søndag klokken 12 eller å bli dømt til 0-3-tap.

Uefa hevder at «det ble besluttet å gjenoppta kampen først etter at begge lag ba om å få fullføre kampen samme kveld», men dette avvises av Hjulmand.

– Det blir helt feil å si at det var vi som ba om å spille videre.

Uefa opplyser at «spillernes behov for 48 timers hvile mellom kamper eliminerte alle andre muligheter» enn de som forelå.

